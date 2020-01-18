RAWLINS - A Casper man is facing multiple drug charges in Carbon County District Court after being found to be an alleged drug dealer and distributor.
Lino Alfed Hurtado, 39, is charged with:
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