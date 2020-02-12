RAWLINS – Several open lots currently owned by the city were up for discussion during a Feb. 4 workshop.
More than a dozen lots, which are located directly east Airport Road as well as north and south of Mahoney Street will likely go up for public sale. City leaders and officials, however, questioned whether clumping the lots into parcels or selling them individually were viable methods of sale.
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