Map

A map of the area in which the city of Rawlins will likely put up for sale. The area includes land east of Airport Road and north and south of Mahoney Street.

RAWLINS – Several open lots currently owned by the city were up for discussion during a Feb. 4 workshop.

More than a dozen lots, which are located directly east Airport Road as well as north and south of Mahoney Street will likely go up for public sale. City leaders and officials, however, questioned whether clumping the lots into parcels or selling them individually were viable methods of sale.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.