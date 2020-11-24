WENCHANG, China (AP) — China's latest trip to the moon is another milestone in the Asian powerhouse's slow but steady ascent to the stars.
China became the third country to put a person into orbit 17 years ago and the first to land on the far side of the moon in 2019. Future ambitions include a permanent space station and putting people back on the moon more than 50 years after the U.S. did.
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