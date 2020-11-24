China Space Goals

In this photo taken Oct 23, 2003, a man pushes his bicycle past the cover of a magazine showing China's first man in space, Yang Liwei and the Chinese characters for "How far are we from the moon?" at a newsstand in Beijing, China. China's Nov. 24, trip to the moon and, presumably, back is the latest milestone in the Asian powerhouse's slow but steady ascent to the stars.

 AP Photo/Ng Han Guan

WENCHANG, China (AP) — China's latest trip to the moon is another milestone in the Asian powerhouse's slow but steady ascent to the stars.

China became the third country to put a person into orbit 17 years ago and the first to land on the far side of the moon in 2019. Future ambitions include a permanent space station and putting people back on the moon more than 50 years after the U.S. did.

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