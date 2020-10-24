SHERIDAN — It’s as Wyoming as hunting, fishing and time at the lake. Tailgating — while often reserved for pre-football game festivities in some states — appears within various Wyoming adventures.
Whether that adventure means time at Lake DeSmet, sledding at The Bowl or setting up hunting camp, Tyler O’Daniel hopes to make the entire process just a bit easier — and portable.
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