Tyler O'Daniel

Tyler O'Daniel sets up a "GrillGate" at his shop in Sheridan. O'Daniel's invention incorporates a collapsible grill in a pickup truck tailgate that would be sold as an after-market accessory to pickups.

 Sheridan Press Photo/Matthew Gaston

SHERIDAN — It’s as Wyoming as hunting, fishing and time at the lake. Tailgating — while often reserved for pre-football game festivities in some states — appears within various Wyoming adventures.

Whether that adventure means time at Lake DeSmet, sledding at The Bowl or setting up hunting camp, Tyler O’Daniel hopes to make the entire process just a bit easier — and portable.

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