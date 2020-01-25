Barbara Parsons Local columnist

Barbara Parsons

Local columnist

Back in 1964 when Bill and I moved to Rawlins, we didn’t plan to stay long. He had just graduated from college and needed some teaching experience. We considered Rawlins just another cindery railroad town. But, we stayed because we found it to be a very strong vibrant community. So, it is very sad to witness the decline of various elements in our community. We all need to ask ourselves why and what we can do to change that?

When we stayed here, it wasn’t because it had a growing economy. Rather, it was because all the components were here for a good life. It had a good hospital, doctors, library, newspaper, churches, schools, recreational programs and liberal-minded, welcoming citizens that supported their community.

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