DOUGLAS – Rawlins varsity swimmers were busy Jan. 9 as they competed in a meet against Douglas.
They managed to gain seven first-place finishes.
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