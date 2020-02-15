RAWLINS – Rawlins swimmers had a good showing during Monday’s home regional meet.
Gaining a total of 240 points, the Outlaws nabbed third place overall. Worland, meanwhile, took first place at 304.5 points.
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